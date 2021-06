Stiri pe aceeasi tema

- O pictura de Winston Churchill, oferita de fostul prim-ministru britanic prietenului sau, armatorul grec Aristotel Onassis, a fost vanduta cu 1,84 milioane de dolari in cadrul unei vanzari organizate miercuri la New York de casa de licitatii Phillips, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Tabloul "Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Therese)" de Pablo Picasso a fost vandut, joi, pentru 103,4 milioane de dolari la o licitatie organizata de Christie's, la New York, potrivit Le Figaro. Panza, pictata in 1932, a fost adjudecata la 90 de milioane de dolari, ajungand la 103,4…

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri…

