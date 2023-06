Tabloidul german Bild renunță la câteva sute de angajați și la o treime din edițiile locale Proprietate a grupului de presa Axwel Springer, Bild, tabloidul cel mai citit din Germania, va renunța la cateva sute de locuri de munca și la o treime din edițiile regionale din țara, in vederea trecerii in format digital, transmite AFP. Este vorba despre 200 de posturi din domeniile ”redacție , ediții și vanzari” in toata Germania și de reducerea de la 18 la 12 numarul edițiilor sale locale, a aflat de la o sursa interna AFP. Modificarile structurale actuale presupun reduceri de locuri de munca. Ne desparțim de produse, proiecte și moduri de a face lucruri care nu vor mai fi niciodata rentabile”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoliv, producator suedez de sisteme de siguranța auto, a anunțat un plan de restructurare prin care va renunța la 8.000 de angajați pe plan global și va inchide și fabrici din Europa. Autoliv are mai multe uzine in Romania, efectivele totale fiind de 10.500 de angajați. Contactați de HotNews.ro, reprezentanții…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- Dupa ce s-a laudat ca Romania va primi o a doua tranșa in valoare de 29,7 milioane euro drept compensații acordate fermierilor care au suferit pagube din cauza cerealelor ucrainene, ministrul Agriculturii Petre Daea a uitat sa mai spuna intre timp ca decizia a fost blocata de marile puteri ale UE. A…

- In timp ce pacienții din Germania beneficiaza de un medicament nou in 128 de zile, cei din Romania așteapta 918 zile, media europeana fiind de 517 de zile de la acordarea autorizației de punere pe piața, se precizeaza intr-un comunicat al Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…

- Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, premiereul Ungariei, Viktor Orban, a avertizeaza ca elitele UE discuta cu ușile inchise crearea unei „forțe de pace” europene formata din zeci de mii de forțe pentru estul Ucrainei. Orban a atras atentia ca acest „plan de pace” nu ar putea fi decat…

- Cu un prim termen de finalizare deja depașit și fara șanse sa fie gata in acest an, Cazinoul din Constanța se afla totuși in fața unei certitudini: lucrarile la el vor costa mai mult. Pornite de la 57 de milioane de lei, ajunse deja la nivelul a 90 de milioane de lei, se pregatesc sa depașeasca pragul…

- Norvegia anunta joi expulzarea a 15 angajati ai Ambasadei Rusiei la Oslo, pe care-i considera ”agenti de informatii”. „Acesti 15 agenti de informatii sunt declarati indezirabili pentru ca desfasoara activitati care sunt incompatibile cu statutul lor diplomatic”, a declarat ministrul norvegian de externe…

- Noul vehicul electric va fi succesorul SUV-ului compact Opel Grandland, produs in prezent la Eisenach, a declarat producatorul auto intr-un comunicat. SUV-ul se va baza pe platforma ”STLA Medium”, una dintre cele patru platforme care vor sta la baza tuturor noilor modele Stellantis incepand de anul…