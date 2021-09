Stiri pe aceeasi tema

- Romania conquered the gold medal in the mixed doubles event at the Table Tennis Balkan Championships in Albena, Bulgaria, on Saturday, through pairing Cristian Chirita/Andreea Dragoman, who defeated Turks Zihni Batuhan Sahin/Merve Ozturk, 3-0 (11-7, 11-7, 11-4). Romania also won bronze, through Alina…

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Comuna dambovițeana Morteni a ajuns la o rata de infectare de 4,47 la mia de locuitori. Incepand de joi se aplica restricții. Conform Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta Dambovita, se constata depașirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori in comuna Morteni. Rata de infectare…

- Un francez in varsta de 64 de ani a fost retinut in estul Frantei, in comuna Saint-Avold, situata la granita franco-germana, dupa ce a fost descoperit de oamenii legii intr-un autocar cu romani, a anuntat, luni, politia judiciara din Franța, citata de Agenția Agerpres. Barbatul, condamnat la 24 de ani…

- O femeie de 43 de ani și un baiat de 15 ani, amandoi din Romania, au murit, miercuri, in Bulgaria, in urma unui accident rutier produs pe drumul care duce de la granița catre orașul Ruse. Mașina inmatriculata in Romania in care se aflau cei doi a fost lovita de un TIR condus de un […] The post VIDEO…

- Un iranian a vrut sa traverseze Dunarea inot din Bulgaria in Romania cu ajutorul unui colac. Cand puterile l-au parasit și era pe punctul sa se inece a fost salvat de polițiștii de frontiera din Giurgiu care i-au auzit strigatele de ajutor. In momentul in care omul a fost auzit strigand dupa ajutor…

- Tulpina indiana Delta a virusului SARS-COV-2 a fost confirmata in 9 județe, unde au fost inregistrate pana acum 57 de cazuri. O persoana de 72 de ani, nevaccinata anti-COVID-19 a murit, au anunțat, miercuri, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). …

- The European Union’s statistics office, Eurostat published on Monday the first estimates of Romania’s GDP per capita expressed in purchasing power standards (PPS) indicating it increased to 72% of the EU’s average, 3pp up from 2019. Romania’s economy performed 2pp below that of Hungary and 4pp behind…