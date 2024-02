Stiri pe aceeasi tema

- YMCA Moldova a organizat o tabara de zi cu genericul ,,Securitatea Cibernetica” unde au participat un grup de copiii din Moldova, dar și refugiații ucraineni care locuiesc in Chișinau. Scopul taberei a fost de a oferi cunoștințe și instrumente practice pentru a naviga in siguranța in mediul online.…

- In timp ce in centrele de gazduire a refugiaților ramin tot mai puțini ucraineni, circa jumatate din refugiații aflați in R. Moldova sint adapostiți de localnici. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, „situația refugiaților din Moldova a trecut de la faza de urgența la cea de incluziune”. Inspectoratului…

- Primarul General, Ion Ceban, a avut o intrevedere cu președintele organizației YMCA Moldova, Dumitru Roibu, in contextul lansarii oficiale a unui proiect adresat pedagogilor din municipiul Chișinau, care are drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale acestora, in baza unui curs de activitați…

- In municipiul Chișinau, a fost creata in premiera o instituție dedicata dezvoltarii antreprenoriatului – Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Statutul, misiunea și principalele obiective ale acestei structuri, ofera posibilitați de dezvoltare antreprenoriala inclusiv refugiaților…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, 1298 de refugiați din Ucraina, dintre care 900 femei și 398 barbați, au reușit sa se incadreze in cimpul muncii in R. Moldova. Cei mai mulți cetațeni ucraineni sint angajați in mun. Chișinau (994), UTA Gagauzia (52), Balți (61). {{727119}}Conform notificarilor…

- Fostul procuror șef al municipiului Chișinau, Ivan Diacov, s-a referit intr-o postare pe rețelele de socializare la scandalul din jurul presupusei filari de catre SIS a diplomaților ucraineni din R.Moldova. Ivan Diacov s-a referit la acest caz dupa ce jurnalista Natalia Morari a dezvaluit ca diplomații…

- Antreprenorii din Republica Moldova au angajat, in ultimii aproape doi ani, peste 1 290 de cetațeni din Ucraina, dintre care 897 sunt femei. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, cei mai mulți cetațeni ucraineni sunt angajați in Chișinau – 988, Balți – 61 și Gagauzia –…

- O grupare specializata in migrația ilegala a barbaților ucraineni in Rep. Moldova a fost destructurata de serviciile de securitate de la Kiev și Chișinau. Aceasta ar fi fost coordonata de doi locuitori ai regiunii transnistrene, potrivit autoritaților ucrainene.