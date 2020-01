Tabără de migranţi unde se aflau sute de persoane, evacuată la periferia Parisului Incadrati de un important dispozitiv de politie, migrantii, care si-au instalat corturi sau au ridicat baraci improvizate, au fost dusi cu autobuzul spre sali de sport sau centre de primire.



Intre 900 si 1.800 de persoane locuiau in aceasta tabara, situata la Porte d'Aubervilliers, la marginea unei autostrazi urbane, potrivit cifrelor furnizate de prefectura regionala.



La inceputul lunii noiembrie, o alta mare tabara insalubra a fost demolata in imprejurimi, la Porte de la Chapelle. De atunci, politia impiedica acolo orice reinstalare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

