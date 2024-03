Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Gabriel Attal, și-a afirmat, miercuri, la Haga, sprijinul Parisului pentru candidatura omologului sau olandez, Mark Rutte, la conducerea NATO, sustinuta deja de mai multe state membre, dar contestata de Ungaria.

- Guvernul Ungariei a anunțat, marți, ca nu va sprijini numirea lui Mark Rutte, in prezent prim-ministru al guvernului Țarilor de Jos, in funcția de secretar general al NATO. „Nu putem sustine alegerea ca secretar general al NATO a unei persoane care a dorit punerea Ungariei in genunchi”, a declarat ministrul…

- Premierul olandez Mark Rutte este singura propunere a celor 31 de guverne ale statelor membre NATO pentru funcția de secretar general, dar, conform regulilor, trebuie sa obțina sprijinul tuturor pentru a deveni șef al alianței.„Dupa runde foarte intense de discutii intre aliati, am ajuns acum in punctul…

- Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, al carui partid a obtinut cele mai multe voturi in alegerile parlamentare din urma cu trei luni, dar nu a reusit pana acum sa formeze un guvern de coalitie, a afirmat luni ca Olanda este ”prostul Europei” pentru faptul ca primeste prea multi refugiati…

- Premierul ungar Viktor Orban a asigurat sambata ca parlamentul tarii sale este "pe calea buna" de a ratifica in aceasta luna aderarea Suediei la NATO, Ungaria fiind ultimul stat din cadrul Aliantei Nord-Atlantice nu o facuse, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Parisul cere ca legislația de mediu a Uniunii Europene sa fie modificata in cateva zile, pentru ca protestele agricultorilor sa fie oprite in contextul in care aceștia amenința sa asedieze capitala franceza, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ministrul Agriculturii Marc Fesneau a declarat…

- Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat ca vrea sa se intalneasca saptamana viitoare la Bruxelles cu omologul sau maghiar Viktor Orban pentru a discuta despre integrarea Suediei, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare trimisa lui Orban, Kristersson a spus ca ar putea accepta și invitația primita…

- Premierul olandez in exercitiu Mark Rutte a recunoscut intr-o conferinta de presa la Berlin ca a fost o greseala faptul ca si-a recunoscut public, intr-un interviu, interesul pentru postul de secretar general al NATO, informeaza AFP. Rutte a subliniat, de asemenea, ca nu doreste sa comenteze mai mult…