Swiss made: primul aparat care produce piele pentru transplanturi

O companie elvețiana ofera speranța celor peste 11 milioane de oameni din intreaga lume care sufera arsuri grave in fiecare an. Cutiss a dezvoltat primul aparat capabil sa genereze piele in mari cantitati pornind de la o mostra a pacientului. Metoda traditionala consta in prelevarea unei bucati de piele sanatoasa care isi poate extinde de […]