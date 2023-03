Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…

- Banca Centrala a SUA spune ca intalnirea este una normala și nu a oferit alte detalii. Insa, anuntul vine dupa prabusirea de vineri a Silicon Valley Bank, care este cel mai mare esec al unei banci de la criza financiara din 2008. Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul…

- Oficialii administratiei Biden au lucrat in weekend pentru a evalua impactul prabusirii SVB Financial Group, banca axata pe startupuri din sectorul tehnologiei, cu o atentie deosebita asupra sectorului capitalului de risc si bancilor regionale, au spus sursele. Anterior, secretarul Trezoreriei SUA,…

- Intr-un articol publicat sambata in New York Times, Kevin Rose, editorialist in domeniul tehnologie, puncteaza care sunt cele trei lecții pe care le putem invața dupa prabușirea Silicon Valley Bank.Silicon Valley Bank (SVB) s-a prabușit vineri dimineța, 10 martie, dupa 48 de ore in care retragerile…

- Lucratorii vor primi informatii despre beneficii in weekend, de la FDIC, iar detaliile privind asigurarea medicala vor fi furnizate de fosta companie-mama SVB Financial Group, a scris FDIC intr-un e-mail vineri seara, intitulat ”Retentia angajatilor”. SVB avea la sfarsitul anului trecut o forta de munca…

- Incercarile bancii de a strange capital au esuat, au spus sursele, iar banca a angajat consilieri pentru a explora o potentiala vanzare. Marile institutii financiare analizeaza o posibila achizitie a SVB. Cu toate acestea, retragerile de depozite depasesc pana acum procesul de vanzare, ceea ce face…

- La 31 decembrie 2022, Silicon Valley Bank avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari si depozite totale de aproximativ 175,4 miliarde de dolari. Sediul principal si toate sucursalele Silicon Valley Bank se vor redeschide pe 13 martie si toti deponentii asigurati vor avea acces deplin la…

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…