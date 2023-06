Șuvoaiele de apă opresc circulația trenurilor în țară Circulatia trenurilor intre statiile Drobeta Turnu Severin si Valea Alba este intrerupta inca din cursul noptii, din cauza unor probleme la infrastructura feroviara, astfel ca trenurile spre si dinspre Drobeta Turnu Severin sunt afectate, iar in acest moment transbordarea calatorilor se face cu patru autocare si doua microbuze, informeaza CFR Calatori. Totodata, mai multe trenuri au intarziere de sute de minute in Gara de Nord din Capitala, din cauza codului roșu de ploi și furtuna din mai multe județe. Județele Mehedinți, Caraș-Severin, zonele montane din Gorj si Hunedoara sunt sub cod roșu de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

