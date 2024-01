Vremea rea face ravagii in Europa. Sute de zboruri au fost anulate, iar transportul feroviar a fost și el afectat. Ploaia inghețata din centrul și sudul Germaniei a blocat miercuri sute de zboruri și a perturbat calatoriile cu trenul, in timp ce ninsorile abundente din capitala Norvegiei au dus la inchiderea temporara a principalului aeroport […] The post Sute de zboruri anulate și trenuri oprite. Vremea rea face ravagii in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .