Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a inceput repartiția medicilor care au promovat examenul de Rezidențiat desfașurat in data de 20 noiembrie in toate centrele universitare din țara. La UMFST Targu Mureș au susținut examenul peste 10.000 de medici rezidenți, dintre care aproape 60% la specializarea Medicina Generala. Aproape trei…

- Dupa cațiva ani in care jucatoarele romance ne-au incantat prin joc și rezultate, tenisul de camp din Romania pare in regres. La masculin lucrurile stau mult mai rau in ceea ce-i privește pe jucatorii din țara noastra. Cel mai bine clasat in circuitul profesionist este Nicholas David Ionel, aflat pe…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, in calitate de achizitor, și Varvedo Zsolt, asociat al SC Ex Libris SRL Baia Mare, in calitate de furnizor, au semnat marți, 15 noiembrie 2022, un contract de achiziție publica in valoare de 240.630 de lei pentru achiziționarea a trei tablouri incadrate…

- Duminica 13 noiembrie a.c., echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I " Targu Mures au surprins in flagrant o persoana care taia ilegal arbori, pe raza comunei Beica de Jos, judetul Mures. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 400 lei. Jandarmii au confiscat: 1 mc de material…

- Cea de-a 19-a cladire din portofoliul Fundației Studium-Prospero din Targu Mureș a fost inaugurata vineri, 4 noiembrie, in comuna Sangeorgiu de Mureș, in prezența reprezentanților mass media de limba romana. Imobilul din Sangeorgiu de Mureș a fost construit pe o suprafața de teren de 2.000 de metri…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a participat miercuri, 2 noiembrie, in incinta fostului Hotel Parc din Targu Mureș, la o intalnire dintre reprezentanții Asociației Visit Mureș și proprietari de castele din județul Mureș. "Merita sa ne vizitați, merita sa va intoarceți și sa descoperiți…

- Incepand cu data de 1 noiembrie, programul Piscinei ing. "Mircea Birau" se modifica, au informat reprezentanții Primariei Municipiului Targu Mureș. Potrivit comunicatului, noul program este urmatorul: in zilele de luni piscina este inchisa pentru igienizare, de marți pana vineri intre orele 6.00 – 22.00…

- Joi, 27 octombrie, intre orele 11.30 – 14.30, in fața Instituției Prefectului – Județul Mureș din municipiul Targu Mureș se va desfasura o adunare publica organizata de catre UJSL Mureș, Filiala a CNSLR-Frația, sub egida "Criza costului vieții". "La adunare vor participa circa 1.000 de persoane din…