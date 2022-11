Stiri pe aceeasi tema

- Sarbii din nordul Kosovo au decis sambata sa paraseasca institutiile de stat din Kosovo pentru a protesta impotriva punerii in aplicare a unei decizii a autoritatilor centrale cu privire la placutele de inmatriculare ale vehiculelor detinute de sarbi, informeaza AFP, Reuters si EFE.

- Sunt tensiuni tot mai mari intre Serbia și Kosovo din cauza unei dispute legate de numerele de inmatriculare pentru mașinile sarbilor din Kosovo. Aceștia trebuie sa renunțe la numerele emise de catre autoritațile de la Belgrad, iar avertismentul a expirat astazi.

- Kosovo a declarat ca va amana o regula de confiscare a mașinilor deținute de etnicii sarbi care refuza sa foloseasca placuțele de inmatriculare locale, ca urmare a criticilor țarilor occidentale, care au afirmat ca o astfel de masura ar putea agrava tensiunile etnice, potrivit Reuters. Fii…

- Incercarea guvernului kosovar de a obliga minoritatea sarba sa-si schimbe vechile placute de inmatriculare a fost intampinata cu o rezistenta puternica si uneori violenta anul acesta de catre sarbii care traiesc in nordul Kosovo.

- Kosovo nu va da curs apelurilor din partea statelor occidentale privind o amanare cu 10 luni a implementarii unei reguli conform careia etnicii sarbi sunt obligati sa isi schimbe placutele de inmatriculare cu unele locale, a anunțat premierul kosovar Albin Kurti. Decizia ar putea agrava tensiunile etnice,…

