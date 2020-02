Stiri pe aceeasi tema

- Sute de miliarde de dolari au disparut luni de pe burse. Wall Street-ul și bursele europene au inregistrat luni cel mai mare declin din ultimii ani, din cauza coronavirusului Actiunile de pe Wall Street au inregistrat luni cel mai amplu declin din ultimii doi ani, pe fondul cresterii numarul cazurilor…

- Asociatia Mondiala a Operatorilor (GSMA), organizatorul congresului de la Barcelona, a anuntat miercuri seara ca a decis sa anuleze evenimentul care era programat a se desfasura in perioada 24-27 februarie 2020, in pofida asigurarilor pe care le-a primit de la autoritatile sanitare nationale si locale…

- Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC), cea mai mare reuniune anuala a industriei telecomunicatiilor care urma sa aduca peste 100.000 de vizitatori la Barcelona, a fost anulat dupa ce mai multi expozanti si-au anulat participarea ca urmare a ingrijorarilor provocate de epidemia de coronavirus,…

- Cathay Pacific Airways, o companie aeriana asiatica cu sediul in Hong Kong, le-a cerut miercuri angajaților sa iși ia trei saptamani de concediu fara plata pentru a ajuta firma sa treaca prin epidemia de coronavirus, scrie AP, citat de nypost. Augustus Tang, CEO-ul companiei aeriene, le-a explicat printr-un…

- In 2002, cand a aparut virusul SARS (Sindromul Acut Respirator Sever) in China, fabricile din aceasta țara produceau in principal produse la prețuri reduse, precum tricouri și incalțaminte, pe care le vindeau in lumea intreaga. 17 ani mai tarziu, un alt virus letal s-a raspandit rapid, insa China…

- Trei dintre cele mai mari companii aeriene americane - Delta, Americana și United - au anulat mai multe zboruri intre Statele Unite și China din cauza ingrijorarilor legate de raspandirea coronavirusului.

- In urma cu 95 de ani, un jurnalist american si sotia sa de origine britanica au intreprins o extraordinara calatorie care si astazi, in epoca GPS urilor si a radarelor maritime performante, ar fi foarte dificil de facut. Aventurierul si jurnalistul american Negley Farson si sotia sa Eve Enid Evelyn…

- Prețurile petrolului explodeaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad. Cresc ingrijorarile privind un razboi in regiune Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure…