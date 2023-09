Stiri pe aceeasi tema

- Anglia va da startul unui program de vaccinare de toamna impotriva gripei și a COVID-19 ca masura de precauție, dupa identificarea variantei COVID BA.2.86 cu mutație puternica, care a fost descoperita in Marea Britanie, scrie Reuters. Oamenii de știința au declarat ca este puțin probabil ca BA.2.86,…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Londra a anuntat ca a incheiat un acord cu Ankara in incercarea de a incetini fluxul de imigranti ilegali care trec prin Turcia, tara mediteraneeana, in drum spre Europa, inclusiv prin operatiuni comune ale politiei impotriva retelelor de contrabandisti si comertului cu piese de ambarcatiuni, relateaza…

- Dezvoltatorii din Marea Britanie au intentat un proces impotriva corporației americane Apple pentru suma de 785 de milioane de lire sterline (aproximativ 1 miliard de dolari) din cauza comisioanelor ridicate din magazinul de aplicații App Store. Despre acest lucru a relatat Reuters marți, 25 iulie.…

- Marea Britanie a anunțat ca relaxeaza regulile de acordare a vizelor. Guvernul de la Londra a luat aceasta decizie pentru a atrage muncitori straini in constructii, potrivit Reuters.Marea Britanie sufera de o lipsa acuta de forta de munca in anumite sectoare economice, ceea ce inseamna ca angajatorii…

- Guvernul britanic a anuntat luni ca a adaugat inca 14 persoane pe lista sanctiunilor impotriva Rusiei, intre care ministrul rus al Culturii Olga Liubimova si ministrul Educatiei, Serghei Kravtov, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Preturile locuintelor in Marea Britanie au scazut in ritm anual in luna mai, pentru prima data in ultimii 11 ani, arata datele publicate miercuri de furnizorul de credite ipotecare Halifax (care face parte din grupul Lloyds), impactul majorarii dobinzilor asupra pietei imobiliare devenind acum mai clar,…

- Shell a anuntat ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters. Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie, invocand „conditii…