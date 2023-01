Sute de câini înfometați și periculoși mișună pe străzile din București Pe strazile din București sute de patrupede mișuna infometate, asta dupa ce in anii trecuți hingherii au strans de pe strazile Bucureștiului sute de caini fara stapan. Doar nenorocirile mai pot schimba ceva in Bucureștiul urban. In anul 2013, dupa ce Ionuț, un copil de doar 4 anișori a fost atacat și omorat de o haita de caini maidanezi in zona Parcului Tei, ample acțiuni de prindere a cainilor vagabonzi s-au desfașurat in București. La 10 ani distanța, avem același caz, unde, o maratonista a fost mancata de vie de cainii maidanezi, in zona Lacul Morii, aceasta mai fusese atacata o data de cainii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Daraban, femeia omorata de o haita de caini maidanezi la Lacul Morii era un suflet bun, cu multa speranța, care alerga pentru cazuri umanitare și campanii de intrajutorare. La 10 ani de la tragedia in care Ionuț, un copil de 4 ani, a murit sfașiat de caini, in București se petrece o noua drama!…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a investit 10 milioane de lei pentru modernizarea digului Lacul Morii. Totuși in apropierea lacului o femeie a fost ucisa de caini din zona, sambata dimineața, in timp ce alerga.Primarul a laudat anul trecut investițiile facute și chiar a fost inaugurata o pista…

- Proba rabdarii a fost marea incercare la care au fost supuși, in ajunul Revelionului, cei care au ținut sa aiba pe masa prajituri sau torturi de la un celebru lanț de cofetarii din București. Indiferent daca au facut sau nu comanda online, timpul de așteptare a fost asemanator. O coada de cateva zeci…

- Avocatul Adrian Cuculiș a povestit urmaritorilor sai de pe facebook despre aventura sa și a copiilor sai de a cauta luminițele de Craciun. In cele din urma, avocatul Cuculiș a avut parte de o dezamagire și a declarat ca: „ma duc la Craiova fiindca am ajuns sa migram in alte orașe sa putem puncta startul…

- Mai multe imagini cu, probabil cel mai murdar STB au aparut pe grupul de Facebook „Reclamații STB București”. Reacțiile comice ale internauților nu au intarziat sa apara. Mijloacele de transport in comun ale STB trebuie sa iasa pe trasee, spalate sau macar pregatite pentru calatorii platitori de bilete…

- ”In doar 10 secunde, persoanele care vor sa utilizeze metroul ca mijloc de transport in comun pot plati contactless cu cardul bancar Visa/Mastercard, smartphone-ul sau smartwatch-ul la cele 55 de aparate de vandut cartele aflate in cele 14 statii ale Magistralei 2: Berceni, Dimitrie Leonida, Aparatorii…

- Șoferul fugar a fost prins de catre polițiștii Secției 19 in noapte de miercuri spre joi și urmeaza sa fie testat pentru a afla daca se afla sub influența unor substanțe interzise. Barbatul i-a provocat pe polițiști in story-uri pe Instagram și chiar i-a amenințat, potrivit G4Media . Potrivit autoritaților,…