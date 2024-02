Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti, au efectuat patru percheziții domiciliare in orașul Zarnesti intr-un dosar penal in care sunt efectuate…

- CSM Corona Brasov si-a consolidat pozitia de lider in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-18), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a. Augusto Colito a fost de departe cel mai bun jucator al brasovenilor,…

- Retailerul suedez de moda H&M a anunțat vineri un plan de inchidere a mai mult de un sfert din magazinele sale și de concediere a pana la 588 de angajați in Spania, țara de origine a rivalului sau mai mare, Inditex, proprietarul Zara, au declarat sindicatele locale, scrie Reuters. Compania va efectua…

- Nexo, o companie specializata in tranzacționarea cryptomonedelor, da in judecata Bulgaria pentru despagubiri in valoare de peste 3 miliarde de dolari. Valoarea sumei pretinse este determinata de prejudiciile materiale si afectarea imaginii sale din cauza actiunilor autoritatilor bulgare in cadrul anchetei…

- Vant puternic in masivul Postavarul. Din cauza rafalelor de vant puternice din masivul Postavarul, nu funcționeaza intstalațiile de transport pe cablu. Este vorba despre cele care fac legatura cu partea superioara a masivului (cele 2 telecabine și telegondola), și nici telescaunul Ruia. Singurele instalații…

- In cadrul unei acțiuni ce a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale asociate cu deținerea, depozitare, prelucrarea primara și comercializarea materialului lemnos, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov, in colaborare cu Serviciul de Ordine Publica, au identificat o stiva de material…

- Doua fete care erau cazate la un camin din Sibiu au folosit cearșafurile de pe paturi ca sa iasa pe geam, de la etajul intai. Doreau sa mearga la club, dar una a ajuns la spital, relateaza TVR Info. Adolescenta a cazut, s-a lovit și are un picior rupt. Conducerea liceului, caruia ii aparține internatul,…

- Unirea Principatelor Romane va fi marcata la Sacele prin Hora Unirii , iar la Rasnov va avea loc o parada militara. Implinirea a 165 de ani de la Mica Unire va fi marcata, in municipiul Brasov si in judet prin ceremonii militare și religioase, dar si parade militare si spectacole folclorice, care vor…