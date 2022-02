Stiri pe aceeasi tema

- Booking.com, platforma online de rezervari pentru cazare și calatorii, deschide in zona Tineretului din Bucuresti noul sau Centru de Excelenta. Sunt anunțate 700 de noi locuri de munca, generate direct de companie, anunta pe facebook primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, anunța bugetul.ro. „Veste…

- “Veste extraordinara pentru noi, cei din Sectorul 4! Liderul mondial in calatorii online si servicii asociate, Booking Holding, a decis sa isi deschida aici noul sau Centru de Excelenta! Acesta este situat in zona Tineretului, intr-o cladire nou construita, cu suprafata de 32.000 mp”, scrie, marti,…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1.054.046 persoane, comparativ cu 1.034.265 persoane in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut, era la finele lunii octombrie 2021, de…

- Booking.com este un instrument de management hotelier folosit de catre cei care detin si/sau administreaza unitati de cazare pentru a le permite utilizatorilor efectuarea si gestionarea rezervarilor online. Lansata in 1996, platforma furnizeaza peste 28 de milioane de anunturi, in 43 de limbi, avand…

- Numarul locuintelor date in folosinta in primele noua luni ale anului, la nivel national, s-a majorat cu 2,33%, pana la 49.621, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, arata datele oficiale, publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In intervalul 1 ianuarie…

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- Divizia Ford Europa a producatorului auto american vrea sa aduca la Bucuresti un centru de servicii. Activitatea acestuia ar putea incepe in trimestrul doi din 2022. Compania evalueaza cladirile de birouri p...

- Divizia de inginerie Porsche din Romania iși extinde rețeaua de centre de inovare pentru dezvoltarea vehiculelor inteligente prin deschiderea, in 2022, a noului sau birou in cladirea United Business Center (UBC) 0 din Iulius Town Timișoara. Compania de talie mondiala va ocupa o suprafața de 2.100 mp,…