- Trei persoane care se aflau la Gara de Nord au fost incatusate. Persoanele respective ar fi consumat bauturi alcoolice si nu purtau masca. Pentru ca nu s-au supus procedurilor indicate de politisti, oamenii legii au procedat la imobilizarea acestora, iar un cetatean a filmat toata interventia in forta…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, alaturi de celelalte structuri cu atribuții in domeniu, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020,…

- In imaginea facuta publica apar doi politisti si un jandarm care s-au fotografiat impreuna cu Adrian Minune si Tzanca Uraganul, acestia din urma fara a purta masca. Jandarmeria Bucuresti a precizat ca fotografia a fost facuta in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie si ca jandarmul din imagine este…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 202 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…

- Numarul mare de cazuri de coronavirus raportate zilnic de autoritați nu ii oprește pe oameni sa participe in numar mare la evenimente private. Este și cazul unei nunți care a avut loc in acest weekend in Bragadiru Ilfov. Aici polițiștii au gasit peste 50 de persoane care incalcau masurile impuse de…

- In total, 254 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații au acționat in zone aglomerate, unitati de alimentatie publica si zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport in comun. In cadrul acțiunilor, au beneficiat…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 383 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 57.800 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza miercuri Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 506 sanctiuni contraventionale, in valoare de 114.000 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica.De…