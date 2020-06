Sute de absenţi la ultima probă a evaluării naţionale Absolventii de clasa a VIII-a au sustinut ieri ultima proba scrisa din cadrul evaluarii nationale, la matematica. In judetul Dolj, la aceasta proba a crescut numarul elevilor absenti. Primele rezultate ale acestei sesiuni se vor afisa luni, 22 iunie, si se vor face sub anonimat. Elevii au trecut ieri prin ultimele emotii ale examenului national. Acestia au sustinut proba scrisa la matematica. Din datele centralizate de Inspectoratul Scolar in judetul Dolj, au fost prezenți 4.384 de candidați. A crescut numarul elevilor absenti. Nu s-au mai prezentat 433 de elevi, cu 34 mai mult decat la proba… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

