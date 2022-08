Suspiciune de scarlatină, boala colectivităților de copii La spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași Iași a fost internata o fetița care prezinta semne clinice de scarlatina. Fetița a fost transferata de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, ”Sf. Maria”. ”La internare prezenta febra 38.9 grade Celsius, frisoane, durere in gat, dificultate la inghițire, cefalee, durere abdominala difuza. La nivelul pielii prezinta o erupție micropapulara enteroasa (bubițe mici, roșii, aspre la palpare) cu extindere pe toracele anterior și posterior dar și pe abdomen. De asemenea prezinta facies rosie(masca lui Filatov) și semnul Bastia Grozovici… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

