Suspiciune de „infestare” cu azbest a terenului destinat construirii noului penitenciar de la Berceni V. Stoica Proiectul construirii, la Berceni, a noului penitenciar de 1000 de locuri, cu regim de maxima siguranța și inchis, ar putea sa intampine unele dificultați, avand in vedere ca exista suspiciunea ca pe terenul destinat viitoarei inchisori de langa Ploiești ar exista depozite ingropate de azbest. Pentru a elucida acest mister, Penitenciarul Ploiești, autoritatea contractanta a tuturor serviciilor și lucrarilor destinate noii inchisori, are in vedere acum și realizarea unui studiu de mediu privind prezența azbestului in zona fostei unitați militare demolate, pe care ar trebui sa apara noile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul, prin Ministerul Culturii si Ministerul Finantelor Publice, a aprobat, cu acordul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei ... The post Muzeul Revoluției, pana in anul 2023 appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul, prin Ministerul Culturii si Ministerul Finantelor Publice, a aprobat, cu acordul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), extinderea, pana la 30 iunie 2023, a termenului de finalizare a infiintarii Muzeului National al Revolutiei din Romania de la Timisoara si de reabilitare a…

- Guvernul, prin Ministerul Culturii si Ministerul Finantelor Publice, a aprobat, cu acordul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), extinderea, pana la 30 iunie 2023, a termenului de finalizare a infiintarii Muzeului National al Revolutiei din Romania de la Timisoara si de reabilitare a…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerele Culturii si Finantelor Publice, a primit acordul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei de extindere a termenului de finalizare a mai multor proiecte, intre care Muzeul National „George Enescu” din Capitala, Muzeul National al Revolutiei din Romania de la Timisoara…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat astazi proiectul de lege privind ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Raspuns de urgența la COVID-19 si suport pentru intreprinderile micro, mici și mijlocii”,…

- Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) au semnat un acord de imprumut de 70 de milioane euro pentru a atenua impactul COVID-19 asupra sanatații și ocuparii forței de munca. Imprumutul este structurat in 2 componente: Sanatate și Suport pentru Intreprinderile…

- Moldova va primi un credit de 70 de milioane de euro pentru a atenua impactul COVID-19 asupra sanatatii oamenilor si a fortei de munca. Ministerul Finanțelor și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei au semnat un acord de imprumut in acest sens.

- Guvernul a aprobat semnarea unui acord de imprumut in valoare de 70 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea proiectului "Raspuns de Urgenta la COVID-19 si Suport pentru IMM".Proiectul va avea doua componente:1.