Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PMP au transmis vineri ca Dacian Cioloș, co-președinte USR-PLUS, dupa ce a facut un clip de campanie urcandu-se, exact ca Putin, pe un tractor și a ieșit la arat, incearca sa curețe cu erbicid post-emergent scaiul neomarxist ce s-a lipit de hainele USR-PLUS. Liberalii spun ca prefera o guvernare…

- UDMR planuieste sa intre la guvernare alaturi de PNL dupa alegerile parlamentare. Liderii maghiari vor duce negocieri pentru trei ministere: Cultura, Mediu si Sanatate, sustin surse politice pentru Adevarul. UDMR nu se multumeste doar cu functii de prefect si secretari de stat.

- O parte din liderii PNL si-ar dori o guvernare doar cu PMP si UDMR, insa presedintele Klaus Iohannis si apropiatii sai din partid vor o majoritate stabila alaturi de USR-PLUS, sustin surse liberale pentru „Adevarul”. Balanta va fi inclinata de matematica parlamentara

- Liberalul Alin Nica, presedintele ales al CJ Timis, a blocat acordul de colaborare dintre PNL si USR pentru Consiliul Judetean si Consiliul Local, sustin surse politice pentru Adevarul. Desi cele doua parti erau foarte aproape sa bata palma, Nica s-a razgandit peste noapte si le-a transmis celor din…

- ​Liberalii ar obține 173 de mandate de senatori și deputați în noul Parlament, daca ar obține același scor ca la locale, potrivit unei simulari facute de PNL, pe baza voturilor de la alegerile din 27 septembrie, și consultata de HotNews.ro.Al doilea partid ca numar de mandate ar fi PSD, cu…

- La ora 19.00, cu doua ore inainte de inchiderea urnelor, Nicusor Dan avea un avans de 5 procente in fata Gabrielei Firea, sustin surse politice pentru Adevarul. Cifrele sunt furnizate de casele de sondare pe baza EXIT POLL - urilor. Diferenta va creste in cazul in care prezenta la urne se va mentine…

- La ora 19.00, cu doua ore inainte de inchiderea urnelor, Nicusor Dan avea un avans de 5 procente in fata Gabrielei Firea, sustin surse politice pentru Adevarul. Cifrele sunt furnizate de casele de sondare pe baza EXIT POLL - urilor. Diferenta va creste in cazul in care prezenta la urne se va mentine…

- Liberalii au inceput negocierile din spatele usilor pentru un loc eligibil la urmatoarele alegeri parlamentare. Cel mai cunoscut ales care ar urma sa fie lasat pe dinafara este Mihai Voicu, liberal cu patru mandate in Parlament si cu o condamnare in prima instanta la trei ani cu suspendare, sustin surse…