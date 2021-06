Surse: Mama premierului Florin Cîțu ar fi murit Mama lui Florin Cițu a murit, conform unor surse ale Știrilor PRO TV . Premierul Romaniei și-a anulat programul pentru ziua de sambata, cand trebuia sa participe la prima etapa a circuitului Grand Chess Tour 2021 – Superbet Chess Classic Romania 2021. Florin Cițu se afla la Baia Mare cand a aflat de tragedie și s-a intors de urgența la București. Mama lui Florin Cițu ar fi suferit de cancer pulmonar. Florin Cițu este licențiat in științe economice, absolvind Grinnell College din Iowa, SUA in 1996. Pregatirea academica a acestuia a continuat cu un masterat in științe economice in cadrul Iowa State… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Paralela 45 deschide patru agentii noi, in luna iunie, si face angajari pentru a raspunde prompt cererilor de vacante in crestere de la o zi la alta. Simplificarea conditiilor de calatorie in Bulgaria, de la 1 iunie, a dublat cererea zilnica. Pentru Turcia, care solicita, tot de la 1 iunie, test RT-PCR…

- Planul Național de Redresare și Reziliența, pe scurt PNRR, însemna zeci de miliarde de euro pentru România, dar și garanții ca banii de la Bruxelles nu ajung într-o gaura neagra. Guvernul de la București a transmis un plan de angajamente pe termen lung, în care sunt atinse subiecte…

- Liberalul Florin Cițu a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier pe data de 23 decembrie 2020, dupa ce au avut loc alegerile parlamentare. Guvernul condus de Cițu a fost aprobat de Parlamentul Romaniei, cu 260 de voturi pentru și 186 de voturi impotriva. In calitate de…

- De aproape un an de zile, pe scena politica romaneasca se joaca tragic-comedia Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pusa in scena de catre Comisia Europeana. Pentru ca aceasta comedie sa aiba succes in țara noastra, Comisia Europeana ne-a dat și scenariul, adica ghidul, privind modul cum…

- Banii se vor folosi pentru dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistica Medicala și a salilor de operații ale Blocului Operator ale unitații medicale. Intr-unul dintre cele mai importante spitale de urgența din București se investește masiv, in aparatura medicala. Guvernul Romaniei a aprobat…

- Marti, 20 aprilie 2021, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Christian Kettel Thomsen, vicepreședinte al Bancii Europene de Investiții, au semnat in cadrul unei videoconferințe Contractul de finanțare dintre Romania și Banca, in valoare de 250 milioane euro, destinat susținerii construcției Spitalului…

- Spitalul Regional de Urgența Iași a primit 250 de milioane de euro, dupa ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și Christian Kettel Thomsen, Vicepreședinte al Bancii Europene de Investiții, au semnat Contractul de finanțare dintre Romania și Banca.Acest imprumut este primul dintr-o serie de 3 imprumuturi…

- Economie Lucrarile de modernizare pe cinci drumuri județene vor fi finalizate anul acesta/ Ce alte investiții in infrastructura rutiera sunt programate martie 23, 2021 13:04 7.031.000 de lei este suma alocata județului Teleorman, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, in anul…