Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu dizabilitați și cei ingrijiți de maicuțele de la Piatra Fantanele au fost vizitați de poliție și jandarmi. Oamenii legii au lasat hainele oficiale și le-au imbracat pe cele de ajutoare ale Moșului. Toți copiii viseaza sa devina ”oameni ai legii”. Așa ca atunci caind sunt vizitați de polițiști…

- Mascații au descins in București și in 36 de județe din țara. Peste 100 de percheziții au loc in acest moment, la persoane care introduceau in țara arme și muniție neletala, dar pe care le livrau prin curier. Polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - IGPR, sub supravegherea procurorului…

- Azi-dimineața s-a dat alarma in Lidl. Mai multe bunuri au fost furate, iar oamenii legii au inceput cautarea suspecților. Doi tineri au fost prinși de jandarmi in zona Subcetate. In aceasta dimineața, mai multe bunuri au fost furate din supermarketul Lidl. S-au anunțat oamenii legii, care au inceput…

- Primele date despre actiunea de destructurare a gruparilor infractionale Foto: Poliția Româna RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Procurorii de la Crima Organizata si Terorism au comunicat primele date despre actiunea ampla declansata în aceasta dimineata, la nivel national, pentru destructurarea…

- O operațiune uriașa a procurorilor DIICOT are loc miercuri dimineața, in toate județele țarii. Mascații percheziționeaza peste 450 de adrese. De asemenea, peste 360 de persoane vor fi duse la audieri. Cele mai multe percheziții auloc in București, Ploiești, Giurgiu și Neamț. „La acest moment, in cadrul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un grav accident rutier, intre Lechința și Chiraleș. O cisterna incarcata cu motorina s-a ciocnit cu un autocar cu pasageri. 13 persoane au fost ranite, doua dintre ele fiind in stare grava. Accidentul a avut loc intre localitațile Lechința și Chiraleș. Se pare ca o…

- Avem propriul meteorolog de serviciu, voluntar! A primit astfel numeroase stații meteo, impanzind Bistrița – Nasaud. Una dintre ele a fost amplasata in curtea unei școli din județ. Mihai Balan a lucrat ca și meteorolog in Londra, dar a revenit pe plaiuri bistrițene. A amplasat doua stații meteo personale…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Conform surselor G4Media și Info Sud-Est , 9 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au…