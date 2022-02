Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Guvernului Romaniei a facut publica, luni dimineața, o lista cu pagini de internet considerate a publica știri false despre razboiul din Ucraina. Reprezentanții Guvernului susțin ca au fost demarate procedurile de blocare. Lista site-uri fake news si fraude cu activitate in contextul…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri oprirea avansului armatei ruse in Ucraina in așteptarea negocierilor, dar operațiunile au fost reluate dupa ce guvernul de la Kiev ar fi refuzat discuțiile, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit CNN. Un consilier…

- Guvernul Romaniei a transmis, oficial, ca nu au fost masurate creșteri ale radioactivitații in aer, dupa ce trupele rusești au preluat controlul asupra centralei dezafectate de la Cernobil, din Ucraina. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane, respectiv de CNCAN, nu exista o inregistrare…

- Primarul general al Capitalei, Nucusor Dan, a exprimat, vineri, disponibilitatea institutiei de a ajuta in criza eventualilor refugiati din Ucraina. ”Suntem intr-o situatie exceptionala, avem un razboi la granita, in acest context vreau sa adresez un mesaj de solidaritate si vreau sa asigur ca Primaria…

- Autoritațile locale din Kiev au instaurat restricții de circulație, in aceasta noapte, doar angajații din domenii critice avand drept de circulație. Masura introdusa la Kiev se aplica intre ora 22 și 7 dimineața , interval de timp in care transportul public nu va funcționa. Metroul va fi deschis pentru…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a atentionat ca, in cazul in care criza ucraineana va continua sa se amplifice, va exista foarte probabil un aflux de refugiati ucraineni catre Uniunea Europeana, informeaza vineri dpa. In cel mai dificil scenariu, mai mult de un milion de refugiati…

- Doua milioane de ucraineni care traiesc in zonele de frontiera dintre Ucraina și Rusia risca sa fie stramutați in cazul izbucnirii unui razboi intre cele doua țari, a alertat joi Consiliul Norvegian pentru Refugiati (CNR). Pana acum, 850.000 de persoane au fost forțate sa iși paraseasca locuințele din…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…