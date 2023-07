Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al prefectului de Gorj face verificari la Agenția Județeana de Plați și Inspecție Sociala. Sunt verificate toate documentele intocmite, cu privire la monitorizarea centrelor sociale avizate la nivelul județului Gorj. Se va stabili daca șefii AJPIS Gorj știau de existența centrelor…

- Controalele din centrele de ingrijire a batranilor, copiilor și persoanelor cu handicap din județul Bacau produc primele efecte. Andreea Salbaticu, directoarea executiva a Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Bacau a demisionat, dupa ce prefectul județului, Lucian Bogdanel, i-a cerut sa…

- Prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel, a cerut demisia conducerii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS), in urma controalelor declanșate dupa scandalul „azilelor groazei”. Reprezentantul Guvernului a acuzat un conflict de interese și a cerut directoarei executive, Andreea…

- Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea DNA de arestare preventiva a doi inspectori sociali de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Ilfov retinuti cu o zi inainte de procurori, judecatorii stabilind ca acestia sa fie plasati in arest la domiciliu. Andrei-Cornel Nastase…

- Surse judiciare declara autorului acestui material, folosind și date din mega-ancheta DIICOT privind tratamentele degradante de la azilele de batrani din Ilfov, ca acest lucru nu ar fi putut fi posibil niciodata fara semnaturile și avizele date de catre Autoritatea Județeana pentru Plați și Inspecție…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, in debutul sedintei de guvern, demiterea conducerii Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Agentiei judetene Ilfov in cazul batranilor torturati in azile. El a aratat ca este vorba despre oameni in varsta, bolnavi si vulnerabili care,…

- Noi dezvaluiri ies la suprafața in cazul azilurilor groazei. Victimele erau batute de angajați, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Cei care erau aproape de a ceda au incercat chiar sa se sinucida pentru ca nu primeau mancare și erau obligați sa munceasca. Personalul le fura batranilor chiar…

