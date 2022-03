Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul britanic Daily Star, care citeaza surse de la Pentagon, publica o informație conform careia președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar suferi de cancer și se afla in stadiu terminal. Conform acestor informații, Putin știe ca nu mai rezista mult și atacul asupra Ucrainei este modul sau de a-și…

- Insula Șerpilor, capturata de Rusia in prima zi a razboiului cu Ucraina, are o importanța strategica, mai ales in condițiile in care țara condusa Vladimir Putin deține hegemonia asupra Marii Negre, explica istoricul Dorin Dobrincu intr-un interviu pentru Libertatea. „Insula Șerpilor a fost capturata”,…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- Razboiul fals al Rusiei urmeaza desfasurarea unui teatru suprarealist in care toata lumea asteapta dupa Vladimir Putin sa faca o miscare, scrie Simon Tisdall intr-un articol de opinie publicat de The Guardian.

- Casa Alba a respins acuzatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a susținut ca Occidentul este promotorul tensiunilor cu Ucraina, si a subliniat ca "unica agresiune" pe care o remarca este "retorica belicoasa" a liderului de la Kremlin si cresterea prezentei militare ruse la…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…