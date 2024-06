Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat meciul contra Ucrainei cu 3-0, in primul meci al grupei E de la EURO 2024. Meciul s-a desfașurat pe stadionul Allianz Arena din Munchen, cu o capacitate de 70.000 de locuri, toate ocupate. Din informațiile trimișilor Digi Sport la EURO 2024, UEFA estimeaza ca au fost in jur de 30.000…

- Spectacol pe Allianz Arena din Munchen. Sute de suporteri tricolori, in delir, dupa cel mai așteptat meci de la EURO 2024. Partida Romania – Ucraina s-a incheiat cu scorul de 3-0, dupa o avanșala de ocazii ale echipei noastre.Echipa naționala a Romaniei a avut parte de un debut senzațional la EURO 2024.…

- Romania a inceput perfect meciul cu Ucraina, din prima etapa a Grupei E de la EURO 2024. "Tricolorii" au deschis scorul dupa 29 de minute, prin Nicolae Stanciu, servit decisiv de Dennis Man. Man a recuperat posesia dupa o pasa greșita a lui Lunin, i-a pasat lui Stanciu, care a reluat din prima de la…

- Andrei Rațiu și-a pus mainile in cap imediat dupa golul de 1-0 marcat de Nicolae Stanciu in Romania - Ucraina. Gestul lui a devenit viral pe rețelele de socializare. „Tricolorii” au debutat perfect la Euro 2024. Peste 30.000 de romani au fost prezenți in tribunele arenei din Munchen și au purtat naționala…

- Un sistem inovator pentru prevenție și refacere a fost implementat de echipa naționala de fotbal a Romaniei in cadrul cantonamentului din Wurzburg, Germania, relateaza FRF.Acesta consta in doua aparate de vacuum intermitent, care au fost montate in hotelul echipei și sunt utilizate alternativ de jucatori,…

- Presa engleza a reacționat dupa ce Ucraina s-a calificat la Euro 2024 și a completat grupa E, din care face parte și Romania. Ucraina a caștigat cele doua meciuri de baraj (2-1 cu Bosnia și 2-1 cu Islanda) și și-a asigurat prezența la Europeanul din Germania. „Tricolorii” vor da piept cu selecționata…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…