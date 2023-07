Stiri pe aceeasi tema

- Liderii social democrati analizeaza posibilitatea retragerii sprijinului politic pentru ministrul familiei Gabriela Firea potrivit unor surse, citate de RRA. In presa au aparut noi informatii potrivit carora, Stefan Godei – cel care a pus la cale afacerea cu azilele pentru batrani, ar fi lucrat la cabinetul…

- Gabriela Firea are termen de gandire pana luni daca-și da sau nu demisia de onoare din Guvern, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea PSD. Dupa publicarea de catre Digi24 a documentului care dovedește ca patronul ”azilelor groazei”, Ștefan Godei, a fost angajat la cabinetul de senator al…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, este presat de mai mulți lideri ai partidului sa ii ceara demisia Gabrielei Firea din Guvern.Intre Paul Stanescu și Gabriela Firea este o relație extrem de apropiata, tocmai de aceea liderii PSD i-ar fi cerut lui Paul Stanescu sa fie el cel care poarta aceasta…

- Mai mulți lideri social-democrați ii cer demisia Gabrielei Firea din Guvern, dupa dezvaluirile aparute in presa potrivit carora Ștefan Godei ar fi fost angajatul acesteia atat la Primaria Capitalei cat și la Senat. Apar insa și acuzații publice.Lucian Romașcanu, senator PSD, ii cere Gabrielei Firea…

- FINAL… Sindicaliștii din invațamant au anunțat astazi ca suspenda greva. Decizia este, insa, condiționata de „instituirea, in ordonanța de urgența ce urmeaza a fi aprobata in ședința de Guvern de astazi, prin articol distinct, a: principiului potrivit caruia salariul de baza al profesorului debutant/asistentului…

- DATORIE ENORMA… Decizie devastatoare pentru Negrești. Judecatoria Vaslui a decis ca orașul trebuie sa plateasca Companiei Naționale de Investiții (CNI) un milion de euro. Suma reprezinta cofinanțarea pentru proiectul apa și canalizare inceput in 2007 și finalizat, mulți ani mai tarziu, in 2020. Pe langa…

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat miercuri, in Arges, ca isi depune mandatul pe 26 mai, vineri. Seful Executivului spune ca dupa ziua de vineri va lua o decizie daca ramane in Guvern. Intrebat daca isi da demisia vineri, premierul a spus: ”Asa cum am mentionat de fiecare data, vineri este ziua in…