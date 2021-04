Surse: Coaliţia pregăteşte demiterea lui Mituleţu-Buică. Revocarea şefului AEP, o premieră Liderii coalitiei de guvernare au decis zilele trecute constituirea unui grup de lucru format din juristi din PNL, USR-PLUS si UDMR care sa pregateasca proiectul de hotarare a Parlamentului prin care va fi demis seful AEP, Constantin Mituletu-Buica, sustin surse din coalitie pentru „Adevarul”. Revocarea acestuia nu va fi usoara, prevederile legislatiei privind acest demers fiind vagi, iar hotararea Parlamentului poate fi atacata la CCR. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

