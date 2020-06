Postul Antena 3 a difuzat vineri informația ca fostul lider PSD, Liviu Dragnea, incarcerat la penitenciarul Rahova, ar fi primit o sancțiune din partea autoritaților pentru interviul de pe o rețea de socializare pe care i l-a luat fosta lui consiliera Anca Alexandrescu și care a fost transmis joi dupa-amiaza la postul Realitatea Plus. Potrivit sursei citate, Dragnea nu mai are voie sa munceasca in inchisoare, ca forma de sancțiune. „Ce sa fac...? Cu ceva treaba pe la garaj, aici, la Rahova. Mai cu mașina de raparat. O sudura. O poarta. Sunt bine. Nu am probleme. NU am probleme de sanatate. M-am…