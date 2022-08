Surprize anunțate de meteorologi în prognoza pentru luna august Meteorologii anunța ca vremea va fi schimbatoare in urmatoarele patru saptamani. La inceput temperaturile vor fi moderate in aproape toata țara, dar apoi se va incalzi. De asemenea, este posibil sa apara reprize de ploaie. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in saptamana 08-15 august, valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice […] Articolul Surprize anunțate de meteorologi in prognoza pentru luna august a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

