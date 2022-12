Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca a avut o discuție „clara și sincera” cu patronul Tesla și Twitter, Elon Musk, cu care s-a intalnit la New Orleans, in SUA. Macron a declarat ca a avut, vineri, la New Orleans, in SUA, o „discuție clara și sincera” cu noul șef al Twitter, Elon Musk, insistand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat o propunere a unui plan de pace a miliardarului american Elon Musk vizand sa puna capat Razboiului rus in Ucraina si l-a invitat in Ucraina devastata de acest razboi, dupa ce acesta a provocat o controversa pe Twitter, in octombrie, prin aceasta propunere…

- Germania, care asigura presedintia G7, a calificat marti drept ”crime de razboi” distrugerile ”sistematice” de infrastructuri energetice comise de Rusia in Ucraina si a indemnat ca acestea sa nu ramana nepedepsite, informeaza AFP și Agerpres . Atacurile actuale tintite impotriva aprovizionarii cu electricitate…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a apreciat ieri,, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” conditiile avansate de Ucraina pentru inceperea convorbirilor care sa duca la incheierea razboiului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „Toate problemele provin din partea ucraineana,…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat „in cei mai fermi termeni atrocitatile comise la Izium, in Ucraina, sub ocupatie rusa”, dupa descoperirea a sute de cadavre ingropate sumar in apropierea acestui oras recucerit de ucraineni de la fortele ruse, potrivit Kievului.„Autorii vor trebui sa…

- Națiunile Unite vor sa trimita o echipa la Izium, ca sa vada și sa documenteze sutele de morminte ascunse de ruși intr-o padure. Volodimir Zelenski a acuzat din nou Rusia de crime de razboi și de tortura. Administrația Biden s-a declarat oripilata de imaginile cu mormintele de la Izium. Americanii au…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron i-a declarat lui Vladimir Putin ca ”ocupatia rusa se afla la originea riscurilor” la care este expusa centrala nucleara Zaporojie si i-a cerut sa retraga ”armele grele si usoare”, a anuntat palatul Elysee, transmite AFP și Agerpres . Macron ”va ramane in contact”…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au discutat despre situatia din jurul centralei nucleare de la Zaporojie si si-au exprimat sprijinul pentru misiunea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai…