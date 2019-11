Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a inceput lupta cu produsele Apple, pe Twitter. Președintele american l-a criticat vineri pe șeful companiei, Tim Cook, pentru ca in noile modele de iPhone nu se mai regasește butonul de Home. Butonul de home a fost eliminat la iPhone incepand cu anul 2017, iar locul lui a fost luat de…

- Polițiștii au dat “Verde la educație pentru circulație” in Eveniment / on 30/09/2019 at 13:07 / Colaborarea dintre Poliția Romana și LIDL continua, campania naționala “Verde la educație pentru circulație”, ajunsa deja la cea de-a șaptea ediție, contribuind activ la educația…

- Guvernul Viorica Dancila a introdus proiectul de lege care ofera minoritaților autonomie culturala (legea aici), dreptul de a folosi simboluri proprii și interdicția de modificare a componentei etnice a unor regiuni, pe lista prioritaților Executivului in actuala sesiune parlamentara. Proiectul…

- Ciprian Tatarusanu a confirmat ca echipa nationala va avea un nou capitan la meciul cu Spania. Anuntul a fost facut duminica, in timpul unui flash-interviu, potrivit Mediafax."Spectatorii vor avea o surpriza joi, in meciul cu Spania, in privinta capitanului echipei nationale", a spus portarul…

- Libra, moneda virtuala anunțata de Facebook, ar putea pune in pericol euro. Avertismentul BCE O acceptare larga a criptomonedei Libra, proiect al retelei sociale Facebook, ar putea reprezinta un risc potential pentru blocul comunitar, a declarat, luni, Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al…