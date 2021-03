Surpriză: Lituania, hub al serviciilor financiare online Lituania devine rapid un hub fintech dupa ce un numar tot mai mare de companii financiare digitale britanice aplica pentru autorizare la Vilnius. Aceasta pentru a putea opera in continuare in UE, potrivit Euractiv. in zona euro cu o populație de aproximativ o treime din cea a Londrei este acum pe primul loc in UE in domeniul fintech cu peste 230 de companii, potrivit agenției guvernamentale Invest Lithania. In jur de 20 dintre acestea au legaturi cu Marea Britanie. Una din primele care au ales Lituania dupa Brexit a fost Revolut, compania de tranzacții online ce iși are sediul la Londra. „Lituania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mulțumita în parte Brexit, Lituania devine rapid un hub fintech dupa ce un numar tot mai mare de companii financiare digitale britanice aplica pentru autorizare la Vilnius pentru a putea opera în continuare în Uniunea Europeana, relateaza Euractiv.Țara baltica din zona euro…

- UPDATE – Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca a facut demersuri pe langa autoritatile germane, dar si la Comisia Europeana pentru a rezolva situatia transportatorilor romani care nu mai pot trece granitele germane, dupa ce Berlinul a impus restrictii din cauza pandemiei de COVID-19. Autoritatile…

- Piața auto a fost una dintre cele mai afectate de pandemie, iar vanzarile au scazut cu 23,75%, totalizand aproape 12 milioane de unitați livrate. Cea mai afectata a fost Spania (-32,3%), urmata de Marea Britanie (-29,4%), Italia (-27,9%), Franța (-25,5%) și Germania (-19,1%), iar cele mai puțin afectate…

- Companiile din Romania producatoare de maști de protecție exporta in țari precum Germania sau Franța, dar de la statul roman nu a primit nicio comanda. Statul roman prefera sa importe maștile de care are nevoie, a declarat președintele Federației Patronale din Industria Ușoara (FEPAIUS), Mihai Pasculescu.…

- Autoritatile fac precizari dupa aparitia unor ”informatii inselatoare ”despre oprirea campaniilor de vaccinare anti-COVID-19 in Germania, Belgia si Franta, sustinand ca acestea sunt inexacte si amesteca ”j

- Primul caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, noteaza AFP. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Portul din Dover s-a redeschis în noaptea de marti spre miercuri, slabind putin cordonul sanitar care strânge Marea Britanie dupa anuntul descoperirii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, informeaza AFP, citata de Agerpres. Redeschiderea urmeaza unui acord pentru a depasi criza la care…