- Șase zile a durat aventura tenismenilor romani la Australian Open 2024, șase zile in care infrangerile au curs lanț pe tabloul principal. Victor Cornea, ultimul reprezentant al Romaniei, a pierdut și el in aceasta dimineața, fiind eliminat. Perechea Victor Vlad Cornea/ N Sriram Balaji (Romania/India)…

- Vlad Victor Cornea si Sriram Balaji a debutat in proba de dublu masculin de la Australian Open in fata italienilor Matteo Arnaldi si Andrea Pellegrino, pe care i-au invins in doua seturi, cu 6-3, 6-4, dupa doar 61 de minute de joc. In turul secund, Cornea si Balaji vor intalni perechea favorita numarul…

- Jucatorii romani de tenis Victor Cornea și Ana Bogdan au evoluat joi noaptea la Melbourne in probele de dublu, masculin și feminin. Cornea, alaturi de indianul N. Sriram Balaji, au trecut in turul doi, in timp ce Ana Bogdan și partenera ei Rebeka Masarova

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, finalista de anul trecut si a treia favorita la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost eliminat joi de rusoaica Ana Blinkova, care s-a impus cu 6-4, 4-6, 7-6 (22-20), la Melbourne, in turul al doilea. Campioana de la Wimbledon din 2022, invinsa…

- ​Jessica Pegula (finalista la Turneul Campioanelor 2023) a fost eliminata prematur de la Australian Open 2024, americanca fiind invinsa clar de Clara Burel (locul 51 in clasamentul WTA) in turul al doilea. Favorita 5 a turneului de la Melbourne, Pegula a cedat in doua seturi in fața jucatoarei din Franța,…

- Maria Sakkari, cap de serie numarul 8, a fost eliminata miercuri de rusoaica Elina Avanesyan in turul 2 al turneului de grand slam Australian Open.Avanesyan, locul 74 mondial, s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat 1 ora si 44 de minute, potrivit news.ro. Jucatoarea in varsta…

- Ons Jabeur (29 de ani, #6 WTA) a fost eliminata de la Australian Open inca din turul doi dupa ce a cedat in fața tinerei rusoaice Mirra Andreeva (16 ani, #47 WTA), scor 0-6, 2-6. Ons Jabeur trecuse in primul tur de Yulia Starodubtseva (23 de ani, #150 WTA), jucatoare din Ucraina, scor 6-3, 6-1. ...

- Ana Bogdan (31 de ani, 66 WTA) a fost eliminata in turul 1 de la Australian Open 2024. Ea a fost invinsa de cehoaica Brenda Fruhvirtova (16 ani, 110 WTA). Ana Bogdan nu a caștigat niciun meci la Grand Slam-ul de la Melbourne in ultimii 6 ani. In 2018 Ana le-a eliminat pe Kristina Mladenovic și Yulia…