- Spectacol dezolant la Timișoara. De cateva luni, o zi sau doua pe saptamana, gunoaiele stau de dimineața pana seara chiar in centrul orașului. Tomberoane pline varf, cu capacele deschide și saci de gunoi intampina turiștii și timișorenii pe alea pietonala Surogat din Piața Victoriei. Inca un exemplu…

- Timișorenii vor da mult mai mulți bani din buzunare bugetului local. Primaria majoreaza „sanatos” impozitele pe anul 2022, in special pentru persoanele fizice care dețin cladiri nerezidențiale, care vor ajunge sa plateasca la fel ca persoanele juridice. Se marește și impozitul pe cladirile rezidențiale,…

- Primarul orasului Recas, Teodor Pavel, si fostul sef al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Timis Sorin Petru Muntean au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu executare, de catre Curtea de Apel (CAT) Timisoara, intr-un dosar din 2015 in care au fost acuzati ca ar fi exercitat presiuni…

- Prin Hotararea Consiliului Local nr. 217 din 1999 este desemnata ca zi a orasului, ziua intrarii trupelor romanesti in Timisoara, la 3 august 1919. Citește și: Expoziție dedicata victimelor Holocaustului țiganilor la Calinești Iata ce declara Iosif Velceanu, cunoscut om de cultura, martor ocular…

- In 3 august 2021, Timișoara sarbatorește 102 ani de la intrarea in oraș a trupelor romane aflate sub conducerea colonelului Virgil Economu, marcand astfel momentul in care in Banat s-a instaurat administrația romaneasca. Acum doi ani, la implinirea centenarului, Asociația Eugeniu de Savoya a organizat…

- Timișorenii considera ca orașul se indreapta intr-o direcție buna, oamenii evita masiv folosirea transportului in comun, orașul e relativ ”safe”, iar presa nu prea mulțumește cititorul prin modul in care relateaza realitațile locale. Sunt doar cateva dintre concluziile Barometrului Calitații Vieții…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a anuntat, duminica, intr-un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, ca va candida pentru al treilea mandat de edil. Intrebat de prietenii sai de pe Facebook, daca va candida la urmatoarele alegeri locale, pentru functia de primar…

- In violente au fost implicati mai multi romi care au revenit recent in tara. Se pare ca intre cele doua grupuri existau tensiuni mai vechi. Astfel s-a ajuns rapid de la cateva remarci la pumni, sticle, pahare si scaune aruncate in zona teraselor de pe Surogat. Bataia din Piata Victoriei a inceput in…