- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a donat premiul „Timisoara pentru Valori Europene”, in valoare de 30.000 de euro, organizatiei „Prietena Mea”. Aceasta organizatie se ocupa de incluziunea copiilor cu sindromul Down, a anuntat luni presedintia de la Chisinau, potrivit Newsmaker, citat de Agerpres.…

- USR Timiș aduce din nou in prim plan o problema care afecteaza in mod semnificativ bugetul orașului Timișoara. Peste șapte miliarde de lei mai puțin din bugetele locale. Timișoara este, desigur, afectata, spun cei de la USR. Intr-un interviu recent, primarul Dominic Fritz a criticat explicațiile premierului…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat ca a virat catre beneficiari suma de 597,6 milioane de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 366 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Pe lista beneficiarilor apare și un obiectiv…

- „Banii nu sunt cadouri admisibile. Nu au voie sa primeasca așa cadouri demnitarii de stat”, afirma fosta vicedirectoare CNA, Crstina Ciubotaru, cu referire la pemiul Maiei Sandu de 30 000 de euro, oferite de primarul Timișoarei. „Orice oferire de bani funcționarului public este un act de corupție”,…

- In 2023 s-au facut investitii de 635 de milioane de lei in Timisoara, afirma primarul Dominic Fritz. Ca o comparatie, in ultimii sase ani ai administratiei Robu, s-au investit cumulat 645 milioane de lei. Fritz spune ca a reusit acest lucru prin inlocuirea bufoneriei si cultului personalitatii cu seriozitatea…

- Aproximativ suma necesara pentru construirea stadionului Lego din Calea Buziașului, 150 de milioane de lei, ar urma sa piarda bugetul orașului, ca urmare a schimbarilor aplicate asupra sumelor transferate de la bugetul de stat catre cel al orașului. Sunt banii timișorenilor, spune primarul Dominic Fritz,…

- Primaria si Consiliul Local Sag, impreuna cu Parohia Ortodoxa Sag organizeaza vineri, 22 decembrie, de la ora 18.00, evenimentul Concertul de colinde – Alaiul Colindatorilor „Colindam Domnului Bun”. Concertul va avea loc la Caminul Cultural Sag, invitati fiind: Corul „Lira” Timisoara, Perfect Music…

- Prim-divizionara de futsal CFR Timisoara vine cu toate punctele de la Buzau, unde a dispus de echipa locala Luceafarul cu 10-2! Partida a fost insa echilibrata in prima parte cu gazdele deschizand scorul si banatenii egaland inainte de pauza (1-1). In repriza secunda CFR a jucat la adevarata valoare…