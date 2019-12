Stiri pe aceeasi tema

- Ninge in mai multe judete ale Moldovei. In judetul Botosani, carosabilul este umed, iar scaderea temperaturilor pe timp de noapte poate favoriza formarea poleiului. Utilajele Sectiei Drumuri Nationale Botosani actioneaza la acest moment pe DN 29, in zonele Saveni si Ungureni (judetul Botosani), unde…

- Nascut in Franta, dar fascinat de cultura araba si persana, scriitorul Mathias Enard a fost prezent anul acesta la FILIT Iasi si a dezvaluit cititorilor sai o parte dintre elementele care ii construiesc universul literar.

- Dependenta Uniunii Europene de importurile de gaze naturale va creste, in urmatorii zece ani, la aproape 90% din necesarul cererii pentru consum. In acest context, integrarea Romgaz in proiectul Neptun Deep ar fi prima mare mutare strategica a statului roman, dupa Revolutie. Ipoteza, infiripata dupa…

- Membrii celor doua filiale iesene au transmis comunitatii faptul ca cel mai responsabil mod de a celebra implinirea a 30 de ani de la caderea dictaturii in Romania este prezenta la vot si impiedicarea intrarii reprezentantului Partidului Social Democrat (PSD) in turul al doilea al alegerilor prezindentiale.…

- Un accident de circulatie, care a avut loc pe DN 15 B, in localitatea Vinatori Neamt, pe 17 octombrie, s-a soldat cu ranirea unui copil de 14 ani. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 48 de ani, din Iasi, conducea un autorism a surprins si accidentat […]…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca ii roaga pe parlamentarii din județ sa voteze moțiunea de cenzura, „ca o forma de recunoastere a apartenenței la poporul roman și nu la o clasa politica in decadere”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații…

- Potrivit ANM, vor fi afectate judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Botosani, zona joasa a judetului Suceava si localitatile Harlau, Deleni, Cotnari, Scobinti, Lespezi, Tatarusi, Valea Seaca, Sipote, Vanatori, Ceplenita, Bivolari, Andrieseni, Todiresti, Cristesti, Siretel, Plugari,…

- Duminica, 15 septembrie 2019, asociațiile Colonia Moților Ianculești, Moț trup și suflet Scarișoara Noua, ASTRA Desparțamantul Aurel Coza, Asociația refugiaților și expulzaților din 1940 și SC Ianculești SRL au organizat comemorarea Eroului Național Avram Iancu in fața bustului acestuia din Carei.…