Stiri pe aceeasi tema

- SEC a spus ca Activision Blizzard stia ca problemele de pastrare a angajatilor sunt ”un risc deosebit de important in afacerea sa”, dar nu a luat masuri adecvate pentru a gestiona plangerile de comportament necorespunzator la locul de munca in unitatile sale de afaceri, intre anii 2018 si 2021. ”Activision…

- Angajații carierei Jilț Sud, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), unde a avut loc un teribil accident de munca soldat cu decesul a trei persoane și ranirea altor zece, fac declarații cutremuratoare despre condițiile de munca.

- Horoscop 16 ianuarie 2023. Vibrația acestei zile este despre creativitate și energie datorita planetei Venus care stapanește semnul Varsatorului și al…iubirii. Acest aspect ne cere in primul rand dezvoltarea aprecierii de sine. Mai mult de atat, este esențiala calitatea relațiilor pe care le stabilim…

- N. D. De noul operator de termoficare al orașului – S.C. Termo Ploiești – problemele se țin scai, joi angajații inițiind un protest spontan, la sediul instituției, unde se afla și CET Brazi, pentru ca nu și-au primit la timp salariile. Iar ca sa le fie auzita nemulțumirea, aceștia au protestat și in…

- Piața muncii este intr-o continua efervescența, iar angajatorii trebuie sa le ofere angajaților și alte beneficii, pe langa salarii, pentru a-i fideliza.Și anul 2023 se anunța dinamic pentru piața muncii. Sorina Faier, specialist in resurse umane, a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com…

- Șocul inflaționist și problemele legate de puterea de cumparare domina dezbaterile sociale intr-un context de profituri record in anumite sectoare ale economiei, iar remunerarea angajatorilor ofera un contrast izbitor cu evoluția salariilor ajustate la inflație. Ideea care sta la baza propunerii unui…

- Dacia urmeaza sa majoreze salariile angajaților Negocierile dintre patronatul Automobile Dacia SA și angajații de la uzina din Mioveni pentru semnarea Contractului Colectiv de Munca se apropie de sfarșit, potrivit informațiilor din randul sindicatelor, care spera la o majorare cat mai apropiata de suma…

- Industria IT este afectata de una dintre cele mai mari fluctuatii de personal din istorie. Aproximativ 40- dintre angajatii din industria IT din Romania si-au schimbat locul de munca in 2022, ca urmare a deficitului mare de profesionisti IT, intr-un moment cu cerere mare de forta de munca, dar si prin…