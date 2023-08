Stiri pe aceeasi tema

- „Efectele se vor vedea ulterior actului normativ. Nu poti sa ai efectele inainte de cadru. De aceea insist sa asteptam sa vedem decizia politica formalizata in cadrul textelor legale si, ulterior, sigur fiecare minister, fiecare autoritate publica va lua decizia conform acestui cadru. Nu pot sa pun…

- In apropierea localitații Bacioi, raionul Ialoveni, va fi construita o tabara militara moderna permanenta. In acest scop, Parlamentul a schimbat destinația a doua terenuri agricole cu suprafața totala de peste 26 de hectare. De asemenea, urmeaza a fi construita o tabara militara moderna. Luni, 31 iulie,…

- Opt din 10 IMM-uri nu sunt de acord cu eventualele modificari ale Codului fiscal, iar printre masurile care ar avea cel mai mare impact negativ se numara cresterea valorii TVA, renuntarea la cota unica si renuntarea la facilitatile CASS pentru constructii si agricultura, a declarat joi, Florin Jianu,…

- Guvernul pregatește acum pe sub masa un proiect prin care vrea ca angajații din IT, agricultura și construcții sa plateasca impozite pe venit la fel ca toata lumea. Aceasta pare a fi ultima gaselnița pentru a se aduce bani la buget, intr-un momoent in care deficitul a ajuns deja la 3,2 la suta. Daca…

- Nicusor Dan a vorbit, duminica, intr-o conferinta de presa, despre noul proiect al Codului urbanismului. Docmentul, adoptat tacit de Senat, ar urma sa fie dezbatut saptamana viitoare – marti si miercuri – de catre Camera Deputatilor. ”Este un text care preia toata legislatia anterioara in materie de…

- O botoșaneanca de 40 de ani reușește, prin multa creativitate, sa promoveze produsele romanești, inclusiv pe cele din nordul Moldovei, tocmai in Japonia. Impreuna cu sora ei se ocupa de un magazin cu vinuri romanești și totodata prin intermediul artei contribuie la promovarea țarii noastre.

- Nicolae Ciuca este asteptat sa-și depuna luni dupa-amiaza demisia din funcția de premier. Planul pentru plecarea de la Guvern a fost discutat deja la nivelul Coaliției cu președintele Klaus Iohannis, insa totul depinde de greva din Educație. Ciuca așteapta luni raspunsul de la profesori daca accepta…