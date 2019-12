Stiri pe aceeasi tema

- Familiile care nu au o sursa de venit, cele in care lucreaza doar un singur membru, familiile in care exista persoane cu dizabilitați, cele numeroase si batranii solitari, de mai bine de un an, pot beneficia de un ajutor unic, anual, in valoare de sase mii de lei.

- Potrivit traditiei, Sfantul Nicolae este cel care a salvat trei fete de la prostitutie cu ajutorul unor pungi cu bani aruncate noaptea, pe fereastra casei in care ele locuiau. De atunci si pana in zilele noastre, in fiecare noapte a Sfantului Nicolae (5 decembrie), cei dragi si in special copiii primesc…

- Angajatii Consiliului Judetean Calarasi "imprumuta" pentru o zi sacul plin al lui Mos Nicolae pentru copiii nevoiasi, dar cu rezultate bune la invatatura. Actiunea umanitara, aflata in cel de-al doilea an de organizare, reprezinta cel mai frumos dar oferit micutilor care nu au nici macar ghetute pentru…

- In fiecare an, inainte de Craciun se organizeaza o campanie cu scopul de a strange paturi, alimente si medicamente pentru animalele din anumite adaposturi din judet. Insa cainii din adapostul municipal nu sunt prinsi in acest program. In numele lor a fost postat un mesaj emotionant. Vor si ei daruri.…

- O noua editie a Targului "Poveste de Craciun" s-a deschis vineri in curtea Operei Comice pentru Copii, cei mici fiind asteptati impreuna cu familiile lor, pana pe 12 ianuarie, cu activitati si surprize de sezon, anunța AGERPRES."Acesta este singurul targ ce se adreseaza copiilor de cand se…

- Presedintele ANSVSA, dr. Robert Chioveanu, participa, alaturi de toate fortele implicate, la actiune de salvare a oilor aflate in nava esuta in portul Midia.In seara zilei de 26 noiembrie, presedintele Autoritatii s a deplasat in portul Midia, unde, alaturi de medicii veterinari aflati la fata locului…

- Habitat for Humanity Romania recruteaza 150 de voluntari care sa construiasca 10 locuinte, in 5 zile, pentru 10 familii extrem de vulnerabile. Actiunea are loc in cadrul evenimentului de construire accelerata si voluntariat BIG BUILD 2019, aflat la cea de-a 11-a editie, care se va desfasura in perioada…

