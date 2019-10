Stiri pe aceeasi tema

- L-am intrebat despre consumul de droguri si despre dependenta pe psihiatrul si psihoterapeutul Eugen Hriscu, Director Stiintific ALIAT (Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor), specialist in dependentele de substante. In jurul nostru toata lumea vorbeste despre tinerii care fumeaza…

- Atrofia musculara spinala sau amiotrofia spinala este a doua cea mai frecvent boala neuromusculara ereditara, dupa distrofia musculara progresiva de tip Duchenne. Boala este cu atat mai grava cu cat debuteaza mai devreme, cel mai mare risc fiind pentru bebelușii sub șase ani, la care speranța de viața…

- Proiectul Legii bugetului pentru anul 2020 prevede creștere de salariu intre 6-10 % pentru majoritatea angajaților din instituțiile de stat. In plus, pentru unele categorii de bugetari retribuția ar putea crește cu pana la 1.500 – 2.000 de lei lunar. Propunerile au fost discutate in cadrul unei consultari…

- Un fruct pe care romanii il mananca rar sau chiar il evita are o multime de beneficii pentru sanatate. Denumite popular si „merele de aur", gutuile, fructele specifice acestui sezon, sunt recunoscute pentru proprietatile lor in medicina naturista. Aceste fructe sunt un adevarat izvor de sanatate pentru…

- Conform sondajului, 53% dintre persoanele chestionate de postul de televiziune ZDF au declarat ca masurile prevazute in pachetul de politici climatice nu merg destul de departe. Pe de alta parte insa, doar o treime dintre cei chestionati au declarat ca ar fi gata sa plateasca mai mult pentru motorina…

- Daca vrei sa iți organizezi singur vacanțele, ar fi bine sa ai descarcate in telefon cateva aplicații care iți vor ușura atat planificarea de dinaintea calatoriei, cat și explorarea destinației alese. Cei care au inceput sa calatoreasca inaintea apariției GPS-ului, folosind harți tiparite prin orașe…

- Suntem din ce in ce mai conștienți ca un stil de viața sanatos este o alegere pe care trebuie sa o facem zi de zi, chiar daca avem un job solicitant, foarte puțin timp pentru noi și responsabilitați uneori copleșitoare. Exista multe lucruri pe care le poți face pentru un astfel de stil de viața, cum…

- Este recunoscut faptul ca un aport suficient de vitamine si minerale asigura o buna functionare a organismului. Cand este vorba despre o boala cronica sau maligna, acestea se amelioreaza prin administrarea unor cantitati ridicate de suplimente de tipul vitaminelor. In prezent, oamenii de stiinta au…