Suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing? Calciul este un nutrient de care au nevoie toate organismele vii, inclusiv oamenii. Este cel mai abundent mineral din organism și este vital pentru sanatatea oaselor, a dinților, pentru funcționarea corecta a inimii și a musculaturii. Deoarece corpul uman nu produce calciu, in afara de obținerea dozei zilnice recomandate de calciu prin intermediul alimentelor consumate, unele chiar procesate suplimentar in vederea imbogațirii cu calciu, acest mineral se poate obține și prin administrarea suplimentelor alimentare. Cu toate acestea, administrarea suplimentelor alimentare cu calciu poate prezenta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Spitalul Sinaia va demara in scurt timp activitatea de screening cancer de col uterin pentru a veni in sprijinul femeilor din Sinaia, informeaza reprezentanții unitații medicale de pe Valea Prahovei. ”Centrul de screening de la Spitalul Orașenesc Sinaia – Compartiment Obstetrica-Ginecologie invita…

- Limba este un organ important fiind folosit la identificarea gustului și temperaturii alimentelor, la inghițit și vorbit. Atunci cand o boala a limbii afecteaza una dintre aceste funcții, este crucial sa ințelegem cauza problemei pentru a o rezolva. Din acest articol vei afla ce sunt bolile limbii ,…

- Unul dintre cei mai mari chirurgi din lume, profesorul Fiodor Grigorievici Uglov, recomanda femeilor care vor sa slabeasca un regim de viața simplu, fara excese și cu multa mișcare. Renumitul chirurg a ajuns la varsta de 104 de ani și a dezvaluit ca pentru o viața sanatoasa este nevoie atat de activitate…

- Duminica, Compania de Apa Someș S.A. a anunțat ca in mai multe localitați din județul Cluj furnizarea apei potabile se realizeaza cu „intermitențe” din cauza sistemului de alimentare care este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Carmen Bruma trage un semnal de alarma pentru femeile care țin dieta postului intermitent. Vedeta a precizat ca programul alimentar care alterneaza perioade de post cu perioade de luat masa poate avea repercursiuni importante, potrivit click.ro. Invitata intr-o ediție speciala a emisiunii Sinteza Zilei,…

- Urmare a cercetarilor efectuate de polițiștii din Targu Lapuș și cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, s_au stabilit imprejurarile in care un baiat in varsta de 13 ani a fost ranit ieri cu o arma de tir sportiv cu aer comprimat. Acesta se afla in garajul unei locuințe din localitatea…

- Sri Lanka va acorda angajaților la stat o zi libera in plus pe saptamana pentru a-i incuraja sa cultive recolte, in contextul temerilor privind o criza alimentara in statul insular, scrie BBC.

- Daca sunteți in cautarea unei soluții pentru un par mai sanatos, unghii mai puternice sau piele cu aspect revigorat, probabil deja ați citit despre o mulțime de suplimente alimentare care promit rezolvarea tuturor acestor probleme. Pe rafturile farmaciilor și drogheriilor se afla produse care lupta…