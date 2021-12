Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorita a doua zi dupa Sfantul Nicolae, la 7 decembrie, Mucenita Filofteia este considerata ocrotitoarea copiilor si a tinerilor pe care ii ajuta sa se casatoreasca. Traditia populara spune ca pe 7 decembrie nu se folosesc obiecte ascutite in casa.

- Credinciosii lasa sec pentru postul Craciunului duminica, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma de “dulce”: carne, branza, lapte, oua. Cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Postul Craciunului dureaza pana pe 24 decembrie inclusiv.

- Ieri s-a inregistrat un numar record de bolnavi pentru toata perioada pandemiei la UPU a Spitalului „Sfantul Spiridon". 11 pacienti pe ventilator si 33 pe oxigen faceau ca activitatea de la UPU sa fie complet blocata. In Triaj, alte persoane disperate, gafaind si sperand la o gura de oxigen, asteptau…

- Ieri, timp de mai multe ore, salvarile de la Infectioase sau "Sf. Spiridon" au ramas fara oxigen. Pacientii Covid in stare grava se sufocau. Bolnavii au fost pusi cate doi in ambulante pentru victime multiple si au fost dusi la Spitalul Militar. Sunt imagini care duc cu gandul la un razboi. Seful DSP…

- Luna octombrie are o insemnatate aparte pentru romanii de la țara, care respecta tradițiile și obiceiurile lasate moștenire din moși stramoși. Octombrie este nu doar a doua luna de toamna, ci și perioada in care oile se pregatesc de iernat, ciobanii si vacarii incheie sorocul, isi iau ce li se cuvine…

- Toti pacientii de la spitalele “Malaxa” si “Sfantul Ioan” vor fi externati, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus, dupa ce s-a decis ca cele doua unitați sanitare sa fie exclusiv COVID. La doar cateva luni distanța de situația incredibila in care au fost puși pacienții, scoși in miez de noapte,…

- Pacienții infectați cu Covid-19 care sunt in stare grava și au nevoie de ingrijire in secțiile de terapie intensiva mai Post-ul Dambovița nu mai are locuri la ATI pentru bolnavii Covid-19. Nici majoritatea județelor vecine apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In fiecare an, pe 14 septembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Inaltarea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul. In popor, aceasta sarbatoare se mai numeste si Ziua Crucii si este considerata data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei.