Superputerile magice ale celor 12 zodii - Calitățile care ne fac UNICI și cum le folosim în interesul nostru Superputerile magice ale celor 12 zodii. Cu toții am citit benzi desenate cu supereroi și fiecare dintre noi are un personaj preferat. Ce sunt mai exact superputeri? Ele se refera la abilitațile unice și puternice ale unei persoane, cum ar fi telekinezia, capacitatea de a zbura, invizibilitatea sau al șaselea simț.Cu toate acestea, pe masura ce imbatranim și dobandim mai multa experiența de viața, percepția noastra despre un super-erou se schimba dramatic.Superputerile magice ale celor 12 zodii. Superputerile adulților implica capacitatea de a ne influența și ne impune gandurile in aceasta lume.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nativii din patru zodii sunt cuprinși de aceasta cautare veșnica a fericirii in multe locuri aparent nepotrivite.De la flirturi nebunești la decizii eronate, vom descoperi cum alinierea planetelor ii ghideaza pe acești aventurieri pe drumuri intortocheate și prin „tuneluri” intunecate, in care luminița…

- Nativii din patru zodii sunt cuprinși de aceasta cautare veșnica a fericirii in multe locuri aparent nepotrivite.De la flirturi nebunești la decizii eronate, vom descoperi cum alinierea planetelor ii ghideaza pe acești aventurieri pe drumuri intortocheate și prin „tuneluri” intunecate, in care luminița…

- Cautați semne de infidelitate sau va ingrijorați ca partenerul dvs. va poate inșela, poate fi devastator. In timp ce nimeni nu poate prezice cu certitudine daca va fi inșelat, astrologia ofera unele indicii pe care le puteți folosi pentru a ințelege mai bine comportamentul partenerului. Iata patru zodii…

- Asociatul societatii Namp;A BLACK SEA S.R.L. a decis infiintarea a trei noi puncte de lucru in judetul Constanta. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial asociatul Georgiana Cristea a hotarat infiintarea a trei puncte de lucru: mun. Mangalia, loc. Saturn, str. Greenport nr. 11, judetul Constanta;…

- Zodii norocoase in aceasta varaTaurDe cand planeta Jupiter a intrat in Taur, in luna mai a anului trecut, acest semn zodiacal a fost scaldat in noroc, incredere și abundența. In general, sezonul estival ii impinge pe Taur sa iasa din zona sa de confort, zdruncinandu-i prețioasa rutina. Prezența lui…

- Cea mai armonioasa zi din calendarul lunar, cand toate cele trei componente ale unei existențe confortabile – mentala, spirituala și fizica – intra in armonie, iar sarcina principala a fiecaruia dintre noi este de a nu le incalca paritatea și consonanța. Cei care au ca scop acțiunea pot realiza multe,…

- In primul rand, iata mesajul norocos la final de saptamana pentru toata lumea. Ceva interesant se va intampla pentru voi toți. Vi se va prezenta o alegere care are potențialul de a va transforma viața in ceva complet diferit. Singura problema este ca majoritatea dintre voi veți fi atat de stresați de…

- In primul rand, iata mesajul norocos la final de saptamana pentru toata lumea. Ceva interesant se va intampla pentru voi toți. Vi se va prezenta o alegere care are potențialul de a va transforma viața in ceva complet diferit. Singura problema este ca majoritatea dintre voi veți fi atat de stresați de…