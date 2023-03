Supermarketul poate să refuze plata cu numerar. Când se întâmplă Dincolo de scandalul caselor de marcat fara casieri, mai trebuie menționat și faptul ca exista in continuare și clienți care prefera sa plateasca cu numerar și nu doar la noi, ci și in strainatate. Sunt, insa, și cazuri in care supermarketurile pot refuza acest lucru. Așa cum se intampla in Romania, și in Germania este la fel. Potrivit unui sondaj realizat de furnizorul de servicii de plata Klarna, aproape 50% dintre respondenții germani, adica peste media din ​toate celelalte opt țari in care a fost efectuat sondajul, au ales sa plateasca cu numerar. La polul opus, se afla Suedia, unde doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

