- Am aflat cine va fi nasa de botez a copilului lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cea care il va creștina pe micuțul lui Theo Rose este tot cantareata și spune ca il asteapta cu bucurie pe viitorul ei finuț. Aceasta a vorbit cu lacrimi in ochi despre evenimentul care urmeaza. Cine il […] The post…

- Theo Rose e in luna a opta de sarcina. Foarte puțin timp mai e pana cand cantareața și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima oara. Pana atunci, Theo Rose merge periodic la medic pentru diferite analize și ecografii. De curand, artista a primit unele interdicții alimentare din partea medicului…

- Theo Rose, actrița din serialul Clanul, s-a indragostit pe platourile de filmare ale serialului de Anghel Damian, fostul iubit a Liei Bugnar, scenarista filmului. Cei doi vor deveni parinți in curand și traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Recent, Lia a fost intrebata despre cum s-a modificat rolul…

- Cum arata Theo Rose cu aproape 2 luni inainte sa nasca. Cantareața e insarcinata in șapte luni și a atras atenția cu ipostazele in care a aparut recent. In aproximativ doua luni, Theo Rose și Anghel Damian, iubitul ei regizor, vor deveni pentru prima oara parinți. Deși a trecut și prin unele momente…

- Theo Rose este insarcinata in ultimul trimestru de sarcina și se confrunta cu probleme de sanatate. Artista a sunat imediat medicul care ii monitorizeaza sarcina pentru a-i cere sfatul. Theo Rose și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima data in doar cateva saptamani. Din pacate, artista se confrunta…

- Spre deosebire de celelalte raceli din sarcina pe care le-a avut pana acum, Theo Rose a povestit fanilor ca acum nu ii este deloc ușor pentru ca se afla in perioada in care sarcina apasa pe diferite organe. Aceasta a mers de urgența la medic, care i-a oferit un tratament specific gravidelor, iar acum…

- Anghel Damian a fost pus la detectorul de miciuni și intrebat despre nunta cu Theo Rose. Regizorul serialului „Clanul” a raspuns sincer daca vrea sa se casatoreasca cu artista. Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu din vara anului trecut și peste doar cateva luni vor deveni parinți pentru prima…

- Theo Rose radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca artista va deveni mamica peste doar trei luni. Theo Rose și Anghel Damian așteapta cu nerabdare sa-și țina in brațe bebelușul și sa se bucure de rolul de parinți. Iata cum arata acum Theo Rose insarcinata in șase luni!