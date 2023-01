Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din proiectele primei sedinte ordinare din an se refera la asistenta sociala. Masinile CJ vor fi echipate in sfarsit cu sisteme gps. Administratia judetului imparte primariilor primii bani din 2023. Alesii judetului au de parcurs, in sedinta ordinara a lunii ianuarie, peste 50 de proiecte…

- ”In sedinta de Guvern de astazi alimentam bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane de lei, sunt bani proveniti din colectarea impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea gazelor din “onshore” si “offshore”, a spus premierul la inceputul sedintei Executivului. Potrivit lui Nicolae Ciuca,…

- Primaria Sectorului 5 a anuntat ca a fost depus un proiect cu finantare din fonduri europene in valoare de peste 50 de milioane de euro, prin care se optimizeaza sistemul de gestionare si colectare al deseurilor din Sectorul 5. Valoarea totala a proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii de Colectare…

- Decizia vine dupa achizitionarea, anul trecut, a 12 avioane de lupta franceze Dassault Rafale, intr-o tranzactie in valoare de 999 de milioane de euro, pentru a inlocui escadrila Croatiei de avioane MiG-21 fabricate de Rusia, care dateaza din perioada fostei Iugoslavii, dintre care doar cateva sunt…

- Duminica, 11 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 13.600 de caștiguri in valoare totala de peste 925.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 11 decembrie 2022 Loto 6 din…

- ”Continuam modernizarea aeroporturilor din tara cu Aeroportul International Iasi! Am semnat astazi doua contracte de finantare (19,7 milioane lei) din fonduri europene pentru cresterea gradului de siguranta pe acest aeroport”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu…

- ”Astazi am facut receptia tehnica pentru modernizarea statiei statiei electrice de transformare 400(200)/110/20 kV Munteni, o investitie cu o valoare de peste 45 de milioane de lei. Fiind o statie pusa in functiune inca din 1978, investitia realizata a insemnat aducerea la un nivel tehnologic de actualitate…

- Consiliul Județean Cluj a recepționat lucrarile ce au vizat edificarea Zonei Tehnice din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, care cuprinde Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologica, cu infrastructura adiacenta. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Vorbim,…