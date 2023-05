Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unui copil a fost gasit joi de dimineața in apele unui lac de agrement din Belgia și procuratura a anunțat dupa o zi ca este vorba despre un baiețel roman, Raul, care a fost ucis la sfarșitul lunii ianuarie, scrie cotidianul de limba franceza 7Sur7 . Lovituri de curea, pumni, stropit cu apa inghețata…

- La data de 12 aprilie ora 20:57, patrula de siguranța publica din cadrul Poliției Radauți, a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca la locuința sa are loc un scandal. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca femeia locuiește impreuna cu fiul ei major, și in jurul orei…

- O alunecare de teren s-a produs, duminica, pe marginea drumul national 12 – E 578, in judetul Harghita. O parte din valul de pamant dislocat a ajuns pe carosabil, soseaua a fost rapid eliberata de catre lucratorii de la drumuri nationale. Alunecarea de teren s-a produs la kilometrul 161+400 de metri…

- Atacantul Alexi Pitu a fost din nou titular la Girondins de Bordeaux in meciul cu Bastia, caștigat cu 2-0, in Ligue 2. Spre sfarșitul jocului, colegul sau Bokele a fost lovit cu capul și cu piciorul de corsicani. In plus, Bokele a fost victima insultelor rasiste, și pe teren, și pe social media. Alexi…

- Fara Andrei Cordoș, prezent alaturi de naționala Romaniei la turneul de calificare la „Europene” al naționalei Under 19 din Serbia – obiectiv ratat de tricolori... The post Șimandul, la doi pași de turneul final al ligii secunde de futsal! Duel cu Targu Secuiesc, duminica, pe propriul teren appeared…

- Ovidiu Burca, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre egalul cu Gloria Buzau, 1-1, in primul meci din play-off-ul Ligii 2. „A fost un meci foarte disputat, contra unei echipe de foarte mare forța fizica, cu experiența, jucatori buni. Chiar daca la final senzația a fost ca am pierdut doua puncte,…

- O crima de-a dreptul infioratoare a avut loc sambata dupa-amiaza intr-o gospodarie din Campulung Moldovenesc. Un barbat in varsta de 65 de ani a murit dupa ce a fost lovit in cap cu un topor de mai multe ori. Practic, capul celui lovit a fost zdrobit si nu a mai ramas mare lucru. Din cercetari s-a…

- Scene tensionate in sanul lui Inter Milano, chiar in timpul meciului din „optimile” Champions League contra lui FC Porto, caștigat in-extremis, 1-0, dupa reușita lui Lukaku. Doi fotbaliști de-ai „nerazzurilor” au fost la un pas de incaierare, fiind nevoie de intervenția coechipierilor pentru a-i calma.…